Jeshua y María Paula logran medalla de bronce en el Mundial de Beijing

    Colombia logra bronce en Patinaje Artístico con Folleco y Muñoz en Mundial de Beijing, destacando en Pareja Danza Sénior. Foto: cortesía Federación Colombiana de Patinaje
    Resumen: La pareja colombiana de patinaje artístico sobre ruedas, conformada por Jeshua Folleco y María Paula Muñoz, ganó la medalla de bronce en la competencia de Pareja Danza Sénior del Campeonato Mundial celebrado en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing, con una puntuación general de $148.58$, superando a otras 16 parejas. Su desempeño incluyó $62.60$ puntos en Style Dance y $85.98$ en Free Dance, asegurando el tercer puesto detrás de las dos parejas italianas que dominaron el podio, mientras que la otra dupla colombiana, Juan Pino y Hannah Castillo, finalizó en el puesto 11.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La pareja colombiana conformada por Jeshua Folleco y María Paula Muñoz se alzó con la medalla de bronce en la competencia de Pareja Danza Sénior del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas.

    La competencia se celebra en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing.

    Con una puntuación general de 148.58, Folleco y Muñoz se ubicaron en el tercer lugar del podio este viernes 24 de octubre, en una competencia que contó con la participación de 19 parejas.

    La dupla nacional demostró un alto nivel a lo largo de sus rutinas, obteniendo calificaciones de 62.60 en el segmento de Style Dance y 85.98 en Free Dance.

    En el Style Dance, los jueces otorgaron a la pareja $33.35$ en elementos técnicos y $29.25$ en componentes del programa.

    Para el Free Dance, registraron $46.00$ en elementos técnicos y $39.98$ en componentes del programa, sumando un total que les aseguró el tercer puesto.

    La delegación colombiana también estuvo representada en esta categoría por Juan Pino y Hannah Castillo, quienes concluyeron su participación en la posición 11 con un puntaje general de $102.05$.

    La pareja se ubicó en el $10^{\circ}$ lugar en Style Dance y en el $11^{\circ}$ en Free Dance.

    El podio fue dominado por Italia, con Gherardo Altieri Degrassi y Roberta Sasso liderando la prueba con un global de $160.03$, seguidos por sus compatriotas Raoul Allegranti y Caterina Artoni con $154.43$.

    Colombia asiste a este certamen internacional con una delegación robusta de 16 patinadores en las modalidades de libre, danza, pareja danza, pareja de alto y cuarteto.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

