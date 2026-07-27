Jerson Wekelis Pareja desapareció en Bello

Resumen: Jerson Wekelis Pareja García, de 48 años, es un hombre colombiano que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color azul claro, un pantalón jean azul oscuro y tenis blancos.

Jerson Wekelis Pareja García, de 48 años, es un hombre colombiano que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color azul claro, un pantalón jean azul oscuro y tenis blancos.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en el cuello y otra en el dedo índice de la mano izquierda, características que pueden facilitar su identificación. Estos rasgos son relevantes para las labores de búsqueda y reconocimiento.

La desaparición ocurrió el 11 de julio de 2026 en el barrio La Camila, del municipio de Bello, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes