[FOTOS] ¿Jeremy Ranner y Jessica cediel fueron novios?: Su cercanía genera más que dudas

Jeremy Renner, el reconocido actor de películas de Marvel, permanece internado luego de sufrir este 2 de diciembre en un grave accidente.

Según los primeros informes el estado de salud del actor es crítico, situación que mantiene a sus seguidores muy preocupados, por lo que en este momento expresan su dolor y lo vuelven tendencia en redes sociales.

Entre mensajes de aliento por una pronta recuperación, en redes sociales, comenzaron a circular algunas fotografías, donde se le ve a la colombiana Jessica Cediel, muy cercana y cariñosa al actor, generando un poco de rumores, donde la mayoría apuntan a que fueron pareja.

Sin embargo, es importante aclarar y recordar que hace un tiempo, justo por el año 2014, la presentadora se mudó a los Estados Unidos, momento en el que conoció al actor, al parecer durante una alfombra, fue entonces cuando comenzó a vérseles juntos, e incluso en una ocasión él mismo compartió una foto juntos.

I appreciate you stirring up the room after a long day. Many thx to you and the fans. https://t.co/eQDWdhnxlO

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) July 27, 2015