Jenny Alexandra Hincapié desapareció en Medellín

Resumen: Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia .

Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía un buso gris, blusa negra, jean azul y tenis rosados. Como señas particulares, presenta un tatuaje con la letra “Y” en la mano, un lunar grande en la mejilla y otro en la parte posterior de la cintura, características que pueden ayudar a su identificación.

La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el barrio Robledo, en Medellín. La información busca facilitar su reconocimiento y apoyar cualquier esfuerzo que contribuya a dar con su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes