Jenny Alexandra Hincapié desapareció en Medellín

Resumen: Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Al momento de su desaparición, vestía un buso gris, blusa negra, jean azul y tenis rosados. Como señas particulares, presenta un tatuaje con la letra “Y” en la mano, un lunar grande en la mejilla y otro en la parte posterior de la cintura, características que pueden ayudar a su identificación.
La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el barrio Robledo, en Medellín. La información busca facilitar su reconocimiento y apoyar cualquier esfuerzo que contribuya a dar con su paradero.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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