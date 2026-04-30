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    Jenny Alexandra Hincapié desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 25 de abril en el barrio Robledo

    Publicado por: Juan Manuel

    Jenny Alexandra Hincapié desapareció en Medellín

    Resumen: Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia.

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    Jenny Alexandra Hincapié Murillo es una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, vestía un buso gris, blusa negra, jean azul y tenis rosados. Como señas particulares, presenta un tatuaje con la letra “Y” en la mano, un lunar grande en la mejilla y otro en la parte posterior de la cintura, características que pueden ayudar a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el barrio Robledo, en Medellín. La información busca facilitar su reconocimiento y apoyar cualquier esfuerzo que contribuya a dar con su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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