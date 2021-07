La cantante Jennifer López ha estado en el ojo del huracán luego de que terminara su relación con el beisbolista Alex Rodríguez, hace solo unos meses, y haber ventilado su romance con su exnovio Ben Affleck.

Durante entrevista para ‘The Ebro show’ que fue presentada el pasado 12 de julio. La actriz y cantante aseguró que «ya no se sentía feliz consigo misma».

En sus declaraciones aseguró: «Llegas a ese punto en el que dices: esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo. Yo soy la responsable de esto y nadie más». Además, reconoció, «una vez que haces eso, las cosas solitas se ponen en su lugar».

Ben Affleck y Jennifer López han sido captados por los paparazzi recientemente, mientras comparten besos, agarraditas de mano y hasta con los hijos de ambos. Personas cercanas a la pareja han asegurado que tienes planes de vivir juntos en la casa de él en Los Ángeles.