Jennifer López muy «galáctica» y criticada en la noche de moda que le rendía homenaje como un ícono por parte de la Revista Elle.

Elle Women in Hollywood 2023, reunió las mujeres más destacadas de la industria y celebridades de la meca del cine. La portada este año fue para Jennifer López donde resaltan que ella es un ícono de la moda. Pero todo no podría ser felicidad para «J Lo» quien a asistió para muchos «muy galáctica y futurista» con un top azul generando críticas en redes sociales. La Noche de ELLE llamada «Women In Hollywood» premia a las mujeres más destacadas de la industria del cine «que han causado un impacto en el medio y le han cambiado la cara de forma positiva». Su look recibió comentarios negativos porque se parecía a Zendaya y el top no era el apropiado. Comentarios como «ella es hermosa, pero el conjunto, no le queda bien, perdón mi opinión.” “¡Este conjunto es innecesario y vulgar! Ella es una hermosa mujer latina”, “Este conjunto me encantó”, “Mala elección esta vez.”, “La peor vestida”, “Eres un icono, les guste o no.” Se hicieron visibles a la elegida como el «Icono Elle». La publicación destacó que sus editores trabajaron directamente con el Screen Actors Guild durante su reciente huelga. De esta forma se aseguraron honrar a y elegir las mujeres en Hollywood representativas como Jennifer López. Ella expresó sobre la agremiación: «Para eso me inscribí como actor: ser el reflejo del mundo en el que realmente vivo, representar a la persona que no siente que tiene voz y que no se ve».

JENNIFER LÓPEZ «GALÁCTICA» Y FUTURISTA NOCHE ELLE

El especial de la revista Elle es una verdadera inclusión ya que fotos muestran mujeres de diferentes ascendientes étnicas. Jennifer López celebra esta edición con ese detalle antes «era una sola piel y diseñadores», hoy son varias actrices con rasgos diferente.

