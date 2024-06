Jennifer López cancela tour de verano y está triste

Resumen: Jennifer López cancela gira "This Is Me... Live" para pasar tiempo con su familia La artista se mostró desconsolada por la decisión, pero aseguró que pronto compensará a sus fans. La gira "This Is Me... Live", que se esperaba para el verano de 2024, fue cancelada por Jennifer López. La cantante citó razones familiares como motivo de la cancelación. López se encuentra actualmente promocionando su nueva película "Atlas" en Netflix y lidiando con rumores de separación de Ben Affleck. Las entradas para la gira serán reembolsadas automáticamente para aquellos que compraron a través de Ticketmaster. Los fans que compraron entradas en sitios de terceros deben comunicarse con su punto de compra para obtener más información. Las ciudades con mayor venta de entradas fueron Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim y Toronto.