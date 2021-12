Jennifer López y Ben Affleck irradian amor hasta en partido de la NBA

Jennifer López y Ben Affleck se dejaron el ver el pasado martes muy enamorados en el partido de la NBA en Los Ángeles, Estados Unidos y una vez más, demostraron al mundo que su amor es único y fuerte.

La cantante de 52 años se convirtió en el centro de todas las miradas al llegar acompañada del actor de 49 años al juego de los Celtics contra los Lakers de la NBA.

Las cámaras del partido de Los Ángeles Lakers lograron captar a la pareja tomada de la mano y mirándose con ojos de amor y complicidad.

Luego, JLO y Affleck fueron protagonistas de un particular hecho que se vio en la transmisión de televisión, ya que cuando fueron enfocados en primer plano, de la nada apareció LeBron James para cruzarse en la toma, generando un momento de culto en la NBA.

Ben Affleck and Jennifer Lopez can't keep hands off each other at Lakers game https://t.co/yuv2iX5RB8 pic.twitter.com/xZdGZk68lR

— Page Six (@PageSix) December 8, 2021