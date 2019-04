Jenna Bush, hija del expresidente George Bush, anuncia su tercer embarazo

Jenna Bush Hager, una de las hijas gemelas del expresidente estadounidense George W. Bush, anunció este lunes su tercer embarazo y que en esta ocasión se trata de un niño.

Bush Hager, quien es presentadora del programa “Today with Hoda & Jenna” de la cadena estadounidense NBC, aseguró que sus hijas, Mila, de 6 años, y Poppy, de 3, se enteraron del nuevo integrante de la familia al abrir sus huevos de Pascua.

La hija del expresidente estadounidense, de 37 años y casada desde 2008 con Henry Hager, ya alcanza los cinco meses y medio de gestación.

“Realmente no estábamos tratando de quedar en embarazo. Tuvimos algunos problemas de fertilidad con Poppy”, aseguró la también presentadora de “Today”, quien destacó que es el primer nieto de sexo masculino para ambas familias, según la web de ese programa.

La hija de los Bush trabaja para NBC desde 2009 y además fue integrante de un programa como embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Bush, de acuerdo con su reseña en el programa “Today”, ha estado en dos ocasiones en la lista de los autores más vendidos del diario The New York Times.

A partir de su experiencia en Unicef, que la llevó a trabajar en América Latina, Jenna Bush publicó en 2007 el libro “Ana’s Story: A Journey of Hope”, en el que tuvo la colaboración del abogado Robert B. Barnett.

Su segunda obra, en la que trabajó junto a su madre, la ex primera dama Laura Bush, la tituló “Read All About It!” y salió a la venta en abril de 2008.

George W. Bush gobernó entre 2001 y 2009, muchos años después de que llegara al poder su padre, George H.W. Bush (1989-1993), quien falleció en noviembre de 2018.

Redacción EFE.