Jeimmy Tatiana León desapareció en Manizales

Jeimmy Tatiana León Gil, de 39 años de edad, fue reportada como desaparecida en la ciudad de Manizales el 1 de mayo de 2025.

Su última comunicación conocida fue una llamada telefónica con su madre ese mismo día, después de la cual no se ha tenido más información sobre su paradero.

Físicamente, Jeimmy Tatiana tiene una contextura mediana, rostro redondo, piel trigueña, y cabello negro, ondulado y de longitud media. Sus ojos son grandes y de color café, con nariz recta y labios medianos. Uno de los detalles más distintivos para su identificación es un tatuaje horizontal con forma de flores ubicado en el abdomen. No se tiene información sobre la ropa que vestía el día de su desaparición.

