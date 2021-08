Un gol de Jefferson Duque mantiene a Atlético Nacional como líder en Colombia

Bogotá, 21 ago (EFE).- Una anotación de penalti del delantero Jefferson Duque le permitió al Atlético Nacional vencer este sábado por 1-0 al Deportes Quindío en la sexta jornada de la liga colombiana, un resultado que le permite al equipo ‘Verdolaga’ mantenerse como líder solitario del Torneo Clausura.

El equipo de Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, logró sacar adelante un partido difícil ante un rival recién ascendido que, pese a la derrota, sigue mostrando una buena cara tras su regreso a Primera División.

La anotación verde llegó en el cierre del primer tiempo cuando el árbitro Jhon Hinestroza, en una jugada dudosa, pitó un penalti por una supuesta mano en el área de un defensor de Quindío que luego transformó en gol Duque, que llegó así a cuatro anotaciones y comparte el liderato de la tabla de artilleros con Brayan Fernández del Bucaramanga y Bayron Garcés de Alianza Petrolera.

El Atlético Nacional es primero del torneo con 16 puntos, mientras que el Quindío no ha podido transformar su destacado rendimiento en buenos resultados y se estancó en el undécimo lugar con siete unidades.

Durante la jornada, el Millonarios derrotó 2-0 al Independiente Medellín con anotaciones del central Andrés Llinás y del goleador Fernando Uribe, lo que ahondó la crisis del equipo que dirige Hernán Darío Gómez, que se estancó en la mitad de la cancha.

Entre tanto, el América de Cali, dirigido por el exseleccionador de México Juan Carlos Osorio, igualó 0-0 en casa con el Patriotas, un partido con pocas oportunidades y que despertó dudas sobre el rendimiento de los ‘Diablos Rojos’.

DEBUT VICTORIOSO

En su estreno como técnico del Junior de Barranquilla, el exseleccionador sub’20 de Colombia Arturo Reyes consiguió un triunfo 4-2 sobre un alicaído Once Caldas, que tras la salida del entrenador Eduardo Lara tuvo como estratega interino al argentino Fernando Dortti.

Los barranquilleros se fueron en ventaja con un gol de Carmelo Valencia apenas 12 segundos después de que comenzara el juego, pero el ‘Blanco Blanco’ consiguió el empate al minuto 34 con anotación de Juan David Pérez.

El equipo de Reyes recuperó la ventaja tan solo tres minutos después con un tanto del central Dany Rosero, pero desperdició varias oportunidades de gol, incluidos dos postazos de Larry Vásquez y del venezolano Luis ‘Cariaco’ González.

Pese a no ser muy creativo y a no mostrar su mejor fútbol, el Once Caldas igualó al minuto 60 con otro tanto de Pérez. No obstante, el Junior ratificó su dominio y consiguió anotar los dos goles del triunfo con el extremo Freddy Hinestroza, lo que le permite al equipo barranquillero recuperar la calma tras la salida del técnico Amaranto Perea.

EMPATE AGÓNICO

El Independiente Santa Fe consiguió un empate agónico 1-1 en su visita al Deportivo Pereira con un tanto de cabeza del delantero argentino Matías Castro en el último minuto al aprovechar un centro del centrocampista Johan Caballero.

El conjunto capitalino, que vive una crisis de resultados, salvó un punto en un partido rocoso, en el que el conjunto ‘Matecaña’ apenas se había ido en ventaja al minuto 84, con un cabezazo también, del juvenil Brayan León.

Pese al empate conseguido, Independiente Santa Fe se estancó en el decimoséptimo lugar de la tabla con cuatro unidades, mientras que el Pereira es 13 con siete enteros.

La jornada continuará el domingo con los duelos Equidad-Deportes Tolima, Águilas Doradas-Jaguares, Alianza Petrolera-Deportes Cali y Deportivo Pasto-Envigado y culminará con el juego Altético Bucaramanga-Atlético Huila del lunes.

