Teniente denunció hace 4 años, por violación, al jefe de Inteligencia del Ejército y no ha pasado nada

Una joven teniente del Ejército que denunció hace 4 años, por abuso sexual, al jefe de Inteligencia del Ejército, reclama justicia.

Se trata de Jeymi Liseth, quien asegura que tras los hechos debió abandonar la institución, mientras que el caso en contra de su presunto abusador, el general Mario González Lamprea , ha sido archivo e ignorado por la justicia colombiana.

¿Qué dice la exuniformada del Ejército?

En conversación con la W Radio, la mujer entregó algunos detalles de la denuncia: “Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (…) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza”, relató Muñoz sobre las circunstancias de los hechos.

La teniente agregó: “Me cambiaban constantemente de puesto, no por ser mala trabajadora sino porque era mujer. Yo entiendo que el trabajo en calle es complicado porque uno siempre se tiene que enfrentar al enemigo (…) a mi novio le dijeron que me convenciera de quitarle la denuncia al coronel porque se le estaba afectando el ascenso, y que ellos nos podían ayudar a los dos”.

Por su parte, la mujer también indicó que aunque su caso sucedió hace casi cuatro años, la denuncia ha estado silenciada, la investigación interna disciplinaria no ha sido efectiva y, en cambio, la denunciante tuvo que retirarse del ejército.

Además, según el medio ya citado, hay indicios de que hombres de inteligencia han interferido con la investigación y, según la teniente Muñoz, hasta la fiscal a cargo del caso le aconsejó que no denunciara a un hombre tan poderoso.

