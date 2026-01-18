Jean Sebastian Hernández desapareció en el barrio Santa Cruz y su familia lo busca

Menú Últimas noticias
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    Minuto30.com .- Las autoridades y familiares de Jean Sebastian Hernández solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. El joven, de 19 años de edad, fue visto por última vez el pasado 7 de enero de 2026 en el barrio Santa Cruz, ubicado en la zona nororiental de Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, Jean Sebastian vestía un buso color negro, pantalón jean color negro y botas marca Brahma color miel.

    Características Morfológicas:

    Para facilitar su identificación, se comparten sus rasgos físicos:

    Contextura: Delgada.

    Piel: Blanca.

    Cabello: Negro, liso y corto.

    Rostro: Rectangular con nariz recta.

    Ojos: Grandes, de color café.

    Boca: Pequeña con labios delgados.

    ¿Ha visto a Jean Sebastian? ¡Comuníquese!

    Si usted tiene información que permita dar con la ubicación de Jean Sebastian Hernández, por favor comuníquese de inmediato con el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía:

    Teléfonos: 590 31 08 Extensiones: 41665 – 41709 – 41825

    Celular: 318 532 4474

    Ayúdenos a difundir: un clic pueden ser la diferencia para que Jean Sebastian regrese a casa.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


