Jean Gabriel Carmona desapareció en Medellín

Jean Gabriel Carmona Pérez, de 25 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 5 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín.

Como señas particulares, Jean presenta una cicatriz visible en la pierna izquierda. El día de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantaloneta gris y tenis del mismo color.

En cuanto a sus características físicas, tiene una contextura delgada, piel trigueña, cabello ondulado de color negro y ojos café. Su estatura es de aproximadamente 1.75 metros, con boca y labios de tamaño mediano.

