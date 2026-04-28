Jean Carlos Peñas desapareció en Medellín

Resumen: Jean Carlos Peñas Villa Nueva es un hombre colombiano de 27 años, de sexo masculino. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Jean Carlos Peñas Villa Nueva es un hombre colombiano de 27 años, de sexo masculino. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes distintivos: en el lado izquierdo del pecho tiene los diseños con la palabra “Gema” y dos fichas de ajedrez, y en el brazo derecho un tatuaje con el nombre “Emma”. Estos elementos pueden ayudar a su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 28 de marzo de 2026 en el sector centro de Medellín. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, por lo que cualquier información adicional puede ser clave para su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes