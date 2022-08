El cantante Jean Carlos Centeno contó que llevas varios meses recibiendo amenazas de muerte.

Jean Carlos Centeno estuvo en un programa de entretenimiento contando los detalles sobre los mensajes que ha recibido.

De acuerdo con lo que relato el cantante en ‘Lo sé todo’, le enviaron la fotografía de un ataúd, donde le escribieron que en el cofre solo cabía su cuerpo y no su “dinero”.

“Me defiendo si me toca defenderme, espero que no (…) siento que es una persona sin oficio y envidiosa por lo que está pasando en mi vida, por mi agenda laboral (…) no ando ostentando, no ando aparentando, no humillo a nadie”, dijo en el programa.

Los mensajes amenazantes los está recibiendo vía WhatsApp. Además, le piden que sea “más humilde”.