Jean Carlos Centeno denunció amenazas en su contra

in

El cantante y compositor de vallenato Evel Antonio Jiménez Centeno​​, conocido como Jean Carlos Centeno, denunció a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas en su contra.

A través de su cuenta de Facebook aseguró que las amenazas podrían estar llegando desde las cárceles: “Muchas veces se hacen pasar por guerrilleros activos con mando desde la clandestinidad”, afirmó.

«Había sido prudente con este tema por qué a veces los dueños de lo ajeno no son quienes dicen ser, se ingenian métodos para mortificar e incomodar por vagancia cuando les entra la gana de hacerlo, pero también es de conocimiento público que algunos se dedican a extorsionar a sus víctimas aún desde las cárceles». escribió en dicha red social, donde publicó una fotografía del chat.

El perrito, a quien cuidó desde cachorro, fue envenenado https://t.co/CY2eqRpvzj — Minuto30.com (@minuto30com) July 1, 2022

Las autoridades estarían investigando el caso.

«En fin no se sabe con seguridad en verdad lo que pasará hasta no vivirlo, pero ya me cansé de recibir llamadas y mensajes con este tipo de amenazas y extorsión», afirmó Jean Carlos Centeno.

Finalmente, señaló que cambiará de celular.