El cantautor colombo venezolano Jean Carlos Centeno es una de las voces más emblemáticas del Binomio de Oro de América. Su inconfundible sentimiento para la interpretación y las letras que lo hicieron célebre en la ‘universidad del vallenato’, lo tienen puesto como uno de los grandes referentes del género.

Lo que pocos conocen acerca de su trayectoria y vida personal es la difícil niñez que tuvo el colombo venezolano, ya que debido a una difícil situación económica, fue entregado en adopción a los 3 meses.

Lo insólito de esta historia es que, pese a que Centeno fue entregado a su nueva familia cuando apenas era un bebé de brazos, se enteró que era adoptado solo hasta los 20 años y que había nacido en otro país.

Centeno relató en el programa ‘Yo, José Gabriel’, que cuando estaba en el Binomio de Oro y tuvo que viajar a Venezuela para una presentación, dijo en el vecino país que quería conocer a su mamá: Nidia María Centeno.

El cantante explicó que a los tres meses su madre biológica lo dejó con una tía del papá llamada María Elena Jiménez, quien falleció hace más de 3 años.

Con profunda nostalgia, el intérprete de ‘Un Osito Dormilón’, ‘Olvídala’ y ‘Realízame mis sueños’, entre otras, recordó en el programa ‘La Red’ cómo fu su niñez al lado de su madre adoptiva vendiendo bolis.

“Ella hacía paletas bolis y yo salía a venderlas. Yo llevaba el almuerzo pa’ la casa. Cuando se acababan los míos, había una señora vecina mía, Gladys Peñaloza, me daba un termón así de icopor (…) Mi mamá me decía: tú trabajas mucho, yo quiero que te vaya bien. Te quiero y te adoro con mi corazón, lloraba a veces. Siempre la recuerdo porque fue noble y muy sentimental. Asimilar que quien me adoptó no era mi madre, orgulloso, y agradecido con ella por darme la vida. No me dejó en un canasto en la puerta de un convento, me dejó en los brazos de su familia y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, contó el artista.

De igual forma, y sin ningún tipo de resentimiento, el artista reveló que su madre biológica está viva y ha intentado acercarse a su hermano para que ella se mude a la ciudad de Valledupar, donde reside Centeno.

