Bogotá, 31 ene (EFE).- Venezuela se convirtió en un eslabón de una poderosa cadena, al mando de Rusia, China e Irán, que desafía las democracias del mundo, asegura en una entrevista con EFE en Bogotá el escritor español Javier Moro.

Moro, que cumplirá 69 años el próximo 11 de febrero y que está en Colombia como invitado del Hay Festival, se muestra sorprendido por la acogida que ha tenido en el país 'Nos quieren muertos' (Espasa), libro en el que desgrana la historia del líder político Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, una ventana que aprovecha para explicar lo que pasa en ese país.

"Venezuela es un eslabón de una cadena mucho más grande, de una alianza que se está perfilando cada vez más unida y capitaneada por Rusia, China e Irán, de autocracias que están realmente desafiando las democracias del mundo", asevera Moro, frecuente visitante de Colombia y amplio conocedor del país petrolero.

Sin titubear agrega: "Venezuela pertenece a esa alianza y esa alianza es la alianza de la autocracia y todos ellos, a todos los que creemos en la libertad, a todos los demócratas, nos quieren muertos, pero bien muertos".

Para Moro, ganador del Premio Planeta 2011 por 'El imperio eres tú', el peligro hoy "está en esa alianza de países autocráticos que amenazan la democracia en el mundo y hay que saber de qué lado estamos. Estamos de un lado o estamos del otro".

Venezuela a través de Leopoldo

Leopoldo López le plantó cara a Hugo Chávez en 2007, puso contra las cuerdas a Nicolás Maduro y logró sobrevivir a las mazmorras del régimen chavista: fue uno de los que convocó las manifestaciones del 12 de febrero de 2014 en Caracas, que terminaron con tres muertos y decenas de heridos, por lo que fue acusado de instigar a la violencia y condenado a casi 14 años de cárcel.

Tras pasar por un breve periodo de arresto domiciliario escapó y permaneció en la Embajada de España en Caracas hasta octubre de 2020. De allí salió a Madrid tras huir de Venezuela a través de Colombia.

Esas y otras razones fueron las que llevaron a Moro a escribir 'Nos quieren muertos', en la que quiere contar "la verdad" de los millones de venezolanos que han salido de su país huyendo del régimen de Maduro.

"Cuando me lo he encontrado (a Leopoldo López) después de la pandemia, recién llegado al exilio (en Madrid), desorientado (…) me ha contado sus últimos 10 años, yo inmediatamente vi que había en él un libro", explica Moro.

Y agrega: "Era más que un libro, era contar su verdad, pero su verdad es también la de los ocho millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país porque no pueden vivir allí".

Las razones para escribir la historia las refuerza Moro al subrayar que mientras está en Bogotá "hay familias enteras cruzando la selva del Darién en unas condiciones penosas, una pobreza absoluta, deseando llegar a Canadá a morirse de frío porque no pueden vivir en su país".

"Prefieren eso a quedarse en su país. Esa es la realidad de Venezuela hoy en día", añade.

Por eso resalta que "es una historia tan viva como lo es la vida misma", al tiempo que destaca que si bien el protagonista es López, su esposa, Lilian, se ganó un espacio por su carácter y liderazgo, el mismo que la convirtió en una defensora de derechos humanos.

En cuanto a Leopoldo, lo califica de "héroe, porque da los últimos, pasos esos que nadie quiere dar y los da en solitario".

No van a dejar el poder por las buenas

Al referirse a la actualidad de Venezuela, Moro asegura que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, que le impide concurrir en las elecciones presidenciales de este año, es una muestra más de la dictadura y de la persecución política.

"Esa gente no va a dejar el poder por las buenas nunca. Esa gente ha cogido el poder sin respetar las reglas del juego democrático y no las van a respetar ahora", enfatiza.

Igualmente asegura que las únicas elecciones que se van a permitir en Venezuela son "las están seguros de ganar".

"Como no haya una presión internacional fortísima (…) como no haya realmente un apoyo a María Corina consistente y fuerte de la comunidad internacional, esta gente no se va a mover, y ni siquiera en esos casos pienso que se mueva", concluye Moro.

