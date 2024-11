Cartagena (Colombia), 26 ene (EFE).- El escritor español Javier Moro, autor de 'Nos quieren muertos', un libro sobre la figura de Leopoldo López, aseguró que el líder opositor es el "Nelson Mandela de Venezuela".

Moro conversó con Moisés Naím, ministro de Industria y Comercio en Venezuela durante el mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), sobre política y democracia en el Hay Festival, un evento que reúne anualmente a escritores, artistas y premios Nobel de todo el mundo en Cartagena de Indias.

'Nos quieren muertos' es un libro que junta "más de 350 entrevistas" que Moro hizo sobre la vida de Leopoldo López, el político que "encarnó la lucha por la democracia y la libertad en una Venezuela secuestrada por (Nicolás) Maduro".

El autor de 'El sari rojo' confesó que cuando vio al político entregarse a las autoridades el 18 de febrero de 2014 pensó: "Este hombre o está loco o es un héroe, pero tras conocerle y trabajar tres años con él, supe que era el Nelson Mandela de Venezuela".

Moro está convencido de que el opositor venezolano, que actualmente vive exiliado en Madrid, "pasará a la historia por anteponer su coherencia política y su moral a su bienestar personal".

Dijo que la mayor sorpresa que vivió mientras escribía el libro fue que los protagonistas estuvieran vivos: "No han conseguido tumbar el régimen, pero que pudieran sobrevivir a todo lo que cuento en el libro todavía me sorprende".

Enfrentamiento con la desinformación

El español resaltó que al político "lo llaman terrorista", algo que se suma a la "gran fábrica de mentiras que crean a su alrededor".

Igualmente dijo que la oposición había creado 'bots' para decir que la familia de López le había pagado para escribir el libro. En realidad, "la madre de Leopoldo no se acercó a mí, sino que yo me acerqué a la vida de Leopoldo", agregó.

"Ese es el gran problema de la desinformación, que se mezclan las aguas limpias con las sucias", añadió.

Entre las preguntas que le formularon al escritor, destacó una de un asistente venezolano que acusó a Leopoldo de "corrupto", ante lo que Moro no dudó en responder que "no hay que ser objetivo con el chavismo, la única verdad es que unos señores han secuestrado un país".

También lo acusó de no haber contrastado con "el otro lado de la historia venezolana", pero Moro se reafirmó con que no había tenido "en ningún momento la intención de la hablar con la otra parte porque ya sabía lo que me iban a decir", y le pidió al venezolano y al resto de asistentes que "no compren la desinformación del chavismo".

El escritor se pregunta sobre cómo es posible que alguien de izquierdas "siga defendiendo un régimen que maltrata y no protege la libertad como hacen en Venezuela".

Concluyó su participación en el festival hablando sobre los "pocos" españoles que escriben sobre Latinoamérica: "Yo me siento en casa en un auditorio tan lleno, algo que no me pasa en otros lugares como en China, que siento que es como otra galaxia".

