Javier Mauricio Piedrahita desapareció en Medellín

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Resumen: Javier Mauricio Piedrahita Ramírez, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia , específicamente en el barrio Centro, el 30 de septiembre de 2026.

Javier Mauricio Piedrahita Ramírez, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Centro, el 30 de septiembre de 2026.

Al momento de su desaparición vestía un buso amarillo con capucha, pantalón jean azul y llevaba un morral. Estas prendas pueden ser elementos útiles para facilitar su identificación y búsqueda.

Entre sus señales particulares se encuentran una cicatriz en la oreja y la mejilla derecha, ausencia total de cabello, piel trigueña y una estatura aproximada de 1,80 metros.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes