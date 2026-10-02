Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Javier Mauricio Piedrahita desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre en el barrio Centro

    Publicado por: Juan Manuel

    JAVIER MAURICIO PIEDRAHITA RAMIREZ
    Javier Mauricio Piedrahita desapareció en Medellín

    Resumen: Javier Mauricio Piedrahita Ramírez, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Centro, el 30 de septiembre de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Javier Mauricio Piedrahita Ramírez, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Centro, el 30 de septiembre de 2026.

    Al momento de su desaparición vestía un buso amarillo con capucha, pantalón jean azul y llevaba un morral. Estas prendas pueden ser elementos útiles para facilitar su identificación y búsqueda.

    Entre sus señales particulares se encuentran una cicatriz en la oreja y la mejilla derecha, ausencia total de cabello, piel trigueña y una estatura aproximada de 1,80 metros.

    4 BOLETIN JAVIER MAURICIO PIEDRAHITA RAMIREZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.