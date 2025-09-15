¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

Resumen: Sobre la tarde del 15 de septiembre, el técnico de Atlético Nacional renunció a su cargo, una decisión muy solicitada por los aficionados del club. Su salida se produce tras una derrota contra el Atlético Bucaramanga.
Sobre la tarde de este lunes, 15 de septiembre, el técnico de Atlético Nacional ha dejado el cargo al frente del verde paisa.
La salida del estratega, muy reclamada por los hinchas, se da después de caer contra Atlético Bucaramanga.
La noticia fue confirmada por el periodista Juan David Londoño a través de su cuenta de X.
El comunicador reveló que “Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones el día de hoy y acordar su salida”.
De acuerdo con Londoño, el club ya trabaja en su reemplazo.
La salida no solo se da tras la derrota ante Bucaramanga, sino también por el error de poner en cancha a 4 extranjeros.
Juan Bauzá, Facundo Batista, Billy Arce y Camilo Cándido jugaron del minuto 73 al minuto 76 del compromiso.
En contra del técnico argentino pesó mucho la eliminación del equipo de la Copa Conmebol Libertadores ante un débil Sao Paulo.
Hasta el momento, Atlético Nacional no ha hecho oficial la salida del estratega del equipo más veces campeón de Colombia.
Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones el día de hoy y acordar su salida. El club ya trabaja en su reemplazo.
Info junto a @PSierraR y @CLMerlo pic.twitter.com/APVzxifbWl
— Juan David Londoño (@juandl84) September 15, 2025
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.