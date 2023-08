Javier Climent: “Si Volkanovski fuese listo no se pondría a intercambiar con Ilia Topuria”

Redacción deportes, 9 ago (EFE).- El español Javier Climent, entrenador de boxeo de Ilia Topuria, desglosó el boxeo del luchador hispanogeorgiano de la UFC y valoró sus posibilidades ante el actual campeón del peso pluma, Alexander Volkanovski.

Climent (Alicante, 1993) tiene su propio gimnasio, ‘La Familia, y desde hace casi tres años trabaja como entrenador tanto de Ilia Topuria como de su hermano Aleksandre Topuria. Colgó los guantes para dedicarse a la preparación y ahora es pieza fundamental en la esquina de ‘El Matador’, quinto en la división pluma con un récord invicto de 14-0 y cuatro nocauts.

Tras la cátedra de boxeo ante el estadounidense Josh Emmett y con la posibilidad de enfrentarse al monarca de las 145 libras a final de año, Climent charló con EFE sobre el futuro de Ilia Topuria en pleno campamento de entrenamiento del hispanogeorgiano.

Pregunta. ¿Cómo fue el proceso de empezar a trabajar con Ilia?

Respuesta. Yo con Ilia empecé hace tres años, más o menos, o dos años y pico, que fue después de hacer su segunda pelea en UFC. Ya teníamos amistad antes, nos conocíamos porque él venía mucho a entrenar al gimnasio también con su hermano Alex cuando yo era competidor, cuando yo todavía no estaba entrenando a la gente. A raíz de la segunda pelea, porque su hermano Alex no pudo viajar a las dos primeras peleas de Ilia, estuvo viniendo a entrenar conmigo al gimnasio.

Ellos ya antes estaban buscando un entrenador de boxeo y al trabajar Alex conmigo como que notamos bastante afinidad y fue a Alex el que se lo comentó a su hermano y a raíz de ahí me llamó y empezamos a trabajar. Al principio era como un poquito un periodo de prueba pero luego fue todo genial y hasta el día de hoy.

P. Diferencias entre una preparación específica de boxeo y MMA aplicada al boxeo: ¿Se afronta de manera distinta?

R. No ha sido complicado, porque trabajar con gente como los Topuria es bastante cómodo. Son gente que, aparte de que son mis amigos, son gente que se adapta muy rápido a todo. Entonces pudimos enseguida adaptar el tipo de boxeo que yo quería aplicar y el que quería aplicar él a las MMA. Yo también, como me considero un profesional en lo que hago, lo desconocía totalmente, por ejemplo el tema del Jiu Jitsu y de las MMA, lo había visto pero nunca lo había practicado. Empecé a practicar, ahora ya llevo dos años también haciendo Jiu Jitsu prácticamente desde que empecé con Ilia. Y como que vas entendiendo un poco más el tema de la distancia y luego también hemos practicado con gente experta en tema de patada, de rodillas, de codos, que al final yo lo que manejo es el boxeo pero todo eso sigo aprendiendo

P. ¿Cómo fue ese campamento para preparar la pelea con Emmett? Vimos un salto de calidad tremendo en el boxeo de Ilia.

R. Sí, yo siempre lo dije. Ilia tiene muchísimo boxeo, más de lo que todo el mundo se piensa, o por lo menos se pensaba, porque ahora en esta pelea lo ha podido reducir bastante. Y Emmett era un luchador peligroso, al final tiene muchísima pegada pero dentro de todo es como un poco invisible porque casi siempre hace los mismos patrones de movimiento, nunca repite mano, siempre intenta buscarte con ese volado y luego sabíamos 100% que iba a acabar yendo hacia atrás porque la presión que mete Ilia a sus rivales es tremenda.

Es imposible ir hacia adelante con él porque tiene una pegada muy dura pero ya te digo que Ilia muchísimo más y se pudo ver en la pelea. Además de eso llevó súper bien el ‘timing’, trabajó muy bien las distancias, supo cuándo entrar, cuándo no, cuándo pasarle las manos… Él tiene una gran defensa, también la trabajamos un montón y encantadísimo de que se pudiese lucir con el boxeo.

P. Hubo momentos incluso que pudo haber llevado la pelea al suelo, donde es notablemente superior, y no lo hizo: ¿Estaba en el plan?

R. Él se sintió súper cómodo. Nosotros siempre preparamos un ‘game plan’ pero luego arriba van sucediendo cosas que te hacen decidir. La suerte de poder trabajar con Ilia es que él es bueno en todas las facetas y puede llevar el juego a donde él quiera. Sí que es cierto que por ciertos motivos hemos trabajado mucho el striking en esta pelea y él es donde más se sintió cómodo ahí en el momento y decidimos que la pelea se lleve arriba y la verdad que la resolvió a la perfección.

P. Sacó a relucir incluso sus cualidades con el pateo, algo que no había sucedido en otras peleas.

R. También es que, aparte de que siempre intentamos añadir un poquito y seguir creciendo, Emmett es un luchador que va bastante clavado con la pierna adelante e Ilia lanza esos ‘calf kicks’ súper duros, aunque la gente no lo haya podido ver antes porque no lo había lanzado tanto, pero lo lanza súper bien, súper duro y a Emmett lo tuvo bastante fastidiado. De hecho, se le vio cojo en algún momento de la pelea y seguramente estuvo un par de semanitas con dolor en esa pierna.

P. ¿Ya están trabajando en la pelea con Volkanovski?

R. Sí, todavía no tenemos nada seguro, pero la idea es que sea Volkanovski. Estamos esperando a que nos lo confirmen. Nosotros siempre trabajamos al 100%. Sea Volkanovski, sea Holloway, sea Ortega, venga el que venga. El trabajo es el mismo. El trabajo es siempre dar el 100% cada día y a la espera de que ojalá podamos disputar el cinturón y ganarlo.

P. ¿Qué análisis hace de Volkanovski? Tiene un boxeo muy sólido, una fisionomía muy extraña…

R. Es donde nosotros queríamos llegar y estoy seguro de que Ilia va a resolverlo de la mejor manera posible. Volkanovski es una persona que creo que mide dos centímetros menos que Ilia (1’68) pero sí que tiene los brazos bastante largos. Entonces engaña porque parece que está fuera de tu distancia pero sí que llega, además, tiene un muy buen timing y encima controla las dos guardias, se pone de diestro se pone de zurdo creo que hablando de boxeo es un gran boxeador pero todavía Ilia lo pasa por encima. Ilia trabaja mucho más el cambio de alturas en los golpes y aparte la pegada si comparas la pegada de uno con la de otro, Ilia está muy por encima, entonces creo que si Volkanovski fuese listo no se pondría a intercambiar manos con él.

P. Volkanovski fue muy superior a Max Holloway, uno de los mejores boxeadores de la UFC.

R. Es un gran reto para nosotros, pero para eso estamos aquí, para afrontar los grandes retos y superarlos. Estoy encantadísimo, ojalá salga esa pelea porque es que todavía vais a poder ver a un Ilia aún mejor.

P. En boxeo puro: ¿Quiénes son para usted los mejores en UFC?

R. Mi top 1 es Ilia, eso ya te lo digo. Luego está claro que Holloway y Volkanovski me gustan un montón. Hablando claro son grandes boxeadores, sobre todo Holloway. Holloway siempre lo he dicho, lo veo como si fuese un boxeador, más que un luchador de UFC.

Él no pega tan duro sino que trabaja más el timing, trabaja más ir puntuando. También es una persona que es alta para el peso en el que pelea, tiene los brazos muy largos también y controla muy bien el timing. Holloway me gusta mucho. De otros pesos ya no sabría decirte, en realidad no hay, quitando Holloway, que es el que más boxeador veo yo de la UFC, los demás todavía tienen bastante fallos, Diría que son más kickboxer o gente de Muay Thai que de boxeo. Creo que Ilia puede cambiar un poquito la manera de ver el tema de la MMA. Yo nunca he visto a nadie como él hace el boxeo en la MMA.

P. ¿Cómo definiría el estilo de boxeo de Ilia Topuria?

R. Es un boxeador agresivo, ya no solo por la pegada que tiene, sino porque sabe ver el momento en el que la otra persona está tocada y va a por ti a arrancarte la cabeza, además tiene muchísima puntería. Nosotros trabajamos mucho viendo al Canelo, que es uno de los boxeadores favoritos de Ilia, aunque luego tenemos también nuestras adaptaciones a nuestro estilo, pero nos gusta mucho. Entonces, yo te diría que Ilia es un boxeador con mucha calidad, agresivo, y que nos gusta trabajar siempre hacia adelante no te va a dejar tregua, no te va a dejar pensar, te va a trabajar mucho con el ‘jab’. Me encantaría poder verlo algún día también en boxeo con los grandes del boxeo.

P. ¿En que boxeadores se fija Ilia Topuria?

R. Hay todo tipo de boxeadores que aunque no tengan nuestro estilo nos encantan. Crawford es un grandísimo golpeador, Floyd Mayweather… Al final son gente que ha llegado a la cima y que uno tiene que tomar como referente. Si tú quieres ser un campeón tienes que mirar a los campeones, qué hacen los campeones y luego crear tu estilo. Ilia ve mucho boxeo además de la MMA y nosotros siempre intentamos analiza y adaptar pequeñas cosas que vemos que pueden ir con nuestro estilo.

P. ¿Ve a Ilia Topuria con las ganas o el objetivo a largo plazo de probar en el boxeo profesional?

R. Sí, sí que lo veo. A ver, ahora, como siempre decimos, uno tiene que estar centrado en sus metas y la meta de Ilia es ser campeón, ser el campeón de la UFC. Nunca puedo decirte que en un futuro no pase porque a él le encanta y yo creo que es bastante posible que llegue ese momento.

Sancho Lladós Sanginés

Por: EFE