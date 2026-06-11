Javier Arnulfo Córdoba desapareció en El Peñol

Resumen: Javier Arnulfo Córdoba Correa, conocido como “El Tío”, tenía 55 años al momento de su desaparición. El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2026 en el municipio de El Peñol, en Antioquia . Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Javier Arnulfo Córdoba Correa, conocido como “El Tío”, tenía 55 años al momento de su desaparición. El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2026 en el municipio de El Peñol, en Antioquia. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

En cuanto a sus características físicas, se describe como una persona de aproximadamente 1.79 metros de estatura, de contextura delgada y piel trigueña. Tenía cabello largo y ondulado, barba entrecana, nariz recta y ancha, labios delgados, boca pequeña y orejas con lóbulo separado.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz en la nariz, un tatuaje en forma de cruz en el pecho en tinta negra y otro tatuaje en el brazo con forma de aguacate. Estas características son claves para su identificación en caso de avistamientos o información relevante sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes