Javier Aguirre: «Con los dos Joaos el Barça ha hecho un equipo temible»

Palma, 25 sep (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha admitido que es "muy difícil" parar al FC Barcelona, un equipo "temible e imparable con los dos Joaos (Félix y Cancelo)", remarcó, pero ante el cual han "intentado diseñar algo para contrarrestar su juego".

"Hemos visto dos partidos en los que el Barça sufrió de verdad. Uno fue en Getafe y el otro ante el Celta. Viendo lo que hacen tus colegas (José Bordalás y Rafa Benítez), más tus propias virtudes, hemos intentado diseñar algo para contrarrestar su juego. Es difícil, lo sabemos, pero jugamos once contra once, estamos en casa, venimos golpeados (tras la derrota 5-3 en Girona), pero tenemos que echar el resto y estar a las alturas de las circunstancias", dijo Aguirre en rueda de prensa.

El Mallorca, con 5 puntos, está solo a 1 de la zona de descenso y sigue sin ganar esta temporada en Son Moix.

El "Vasco" admitió que, dado el pobre partido ante el Girona, hará "algunos" cambios en el once y que verá "si también de sistema de juego". Recordó, no obstante, que Getafe y Celta afrontaron el choque ante los azulgranas con defensas de cinco jugadores, la misma que él utiliza desde que llegó al banquillo balear, en marzo de 2022.

"Sacaremos unos jugadores distintos para darle una vuelta al equipo. La mejor noticia es que viene el Barça, porque no te da tiempo ni para lamentarte. Somos (en el vestuario) un grupo humano fantástico y muy transparente", precisó.

El Mallorca no ha tenido un buen arranque de temporada, pero Aguirre asegura que "pese a todo" están "bien" y que, además, se siente respaldado por la directiva.

"Pasamos página de lo que ocurrió en Girona y el equipo está muy motivado. Contra el Barça todo el mundo quiere jugar, no necesito motivarlos, todos están "full". Esto siempre pasa ante los grandes, como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Doy por sentado que mi equipo saldrá motivado y pensando en intentar ganar el partido y darle una alegría a la afición en casa, ya que hasta ahora no hemos podido".

Con respecto a Abdón Prats, máximo realizador del equipo con 3 goles, pese a que solo ha jugado 81 minutos de los 540 disputados, y que solo ha sido titular en uno de los seis encuentros disputados, Aguirre recordó que ha utilizado al delantero mallorquín en "33 de los 53 partidos" que él lleva en el banquillo balear.

"No jugó tanto con otros entrenadores. Conmigo ha marcado más goles y es un jugador útil como otros de la plantilla. Tomo decisiones viendo al equipo entrenar toda las semana y mi obligación con la directiva es entregar resultados, que se consiguieron en mi primera y segunda temporada. Tengo que ver todo el bosque y no solo el árbol", señaló el técnico mallorquinista.

Preguntado si cree que ha perdido la confianza de sus jugadores en el arranque de la Liga, Aguirre respondió con un "no" rotundo.

"Desde el minuto uno hasta hoy el equipo cree en mí. Llegué con el equipo en el agujero, me senté con ellos y hasta hoy, con la charla que hemos tenido, he visto un respeto, una confianza tremenda. La misma que yo les tengo como grupo humano, que es sensacional. No hay ninguna duda no de ellos a mí ni yo de ellos", enfatizó Javier Aguirre.

Por: EFE