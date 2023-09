Jason David Frank «estaría cumpliendo 50 años» y su hija lo recuerda

El actor Jason David Frank, quien se dio a conocer en los años 90 como el «Power Ranger Verde», estaría cumpliendo 50 años.

En noviembre del 2022, Jason David Frank, tomó una dura decisión que dejó mucha tristeza en su familia y millones de fans en el mundo. Su suicidio fue un suceso que aún está latente cuando se habla de los «Powers Rangers» y lo que significaba su color. Su hija Jenna Frank, quien lo acompañaba a las giras y convenciones como Comic Con Colombia en el 2018 donde compartió sonrisas, lo recordó este 4 de septiembre de forma especial ya que estaría cumpliendo 50 años. Con unas sentidas palabras en su isntagram recordó que «todavía no podía cree que él se haya ido«. Ya que ella estuvo en su cumpleaños 2022, recogiéndolo en el aeropuerto como se ve en la foto con una sonrisa y felicidad que siempre lo caracterizaba. Recalcó que «no solo fue su padre era su mejor amigo, compañero, mi hermano. Donde ambos «lucharon por los mismos problemas mentales». Por lo que da entender que ella vive una depresión como él que no soportó el divorcio de su pareja. Jenna remata su mensaje con unas palabras contundentes que merecen transcribirse textualmente: «Voy a romper la maldición. Lo prometo. ¡Feliz 50 cumpleaños!Siempre me dirías que soy tu mayor ángel. Ahora eres mío». Jenna Franklin

