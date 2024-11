¡Chicharrón para el nuevo presidente de Nacional! Jarlan Barrera demandaría al verde paisa

Resumen: El futbolista colombiano Jarlan Barrera ha iniciado un proceso legal contra Atlético Nacional por lo que considera un incumplimiento de contrato, según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid. Barrera salió de Atlético Nacional en diciembre de 2023 tras no ser tenido en cuenta por el equipo después de fallar un penalti crucial en la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2023. El jugador afirma que el club no cumplió con los términos de su contrato, lo que lo ha llevado a tomar acciones legales. Atlético Nacional aún no ha hecho comentarios oficiales sobre la demanda. Esta noticia marca un nuevo capítulo en la turbulenta relación entre Barrera y el club.