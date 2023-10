VIDEO. ‘No veo que termine el mandato’: Jannin lanzó fuertes predicciones del presidente Petro

in

Hace pocas horas de este viernes 6 de octubre, la astróloga venezolana Jannin Farías compartió su última predicción en redes sociales, y en esta habló sobre el Presidente Petro.

La astróloga mencionó que desde hace un tiempo quería hablar sobre el presidente, por lo que decide conectar su energía con la de él y así revelar según lo que ella ve, lo que le depara a su futuro y al del país.

“Un tema que me tiene muy inquieta, me tiene preocupada, por eso he querido plasmarlo en este video y dejarlo como evidencia”.

Para empezar, Jannin afirma que energéticamente Gustavo Petro “no se encuentra bien” haciendo referencia a su salud como su posición política, llegando incluso a afirmar, que el presidente no alcanzaría a terminar su mandato.

“Para nadie es un secreto que él no se encuentra bien. Que su gobierno este año ha sido desastroso, cada día va a estar más distante, cada día va a estar más ausente; energéticamente no le veo una situación de cambio con respecto a su salud”, dice la venezolana.

Asimismo, aseguró que durante su mandato se presentarán algunos cambios importantes, específicamente en el gabinete de sus ministros, el cual ha modificado en varias oportunidades.

“Veo caos en su mandato, veo personas que están tomando decisiones por él que no favorecen a Colombia ni a la economía ni a lo que están viviendo los colombianos. Siento que cada día que pasa su Gobierno trae más inseguridad, trae miedo, trae caos y, por supuesto, la moneda está destrozada”, agregó.

Referente a su estado de salud, Jannin dijo que el presidente Petro no se encuentra para nada bien.

“Yo siento que Petro tiene que tomar una decisión muy importante el año que viene. No veo que termine el mandato, no siento que su ciclo él lo pueda culminar ni siento su energía para que él pueda continuar”, dijo.

