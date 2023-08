Jan Topic llama a votar para «recuperar» a un Ecuador sumido en la inseguridad

Guayaquil (Ecuador), 17 ago (EFE).- Rodeado de banderas de Ecuador ondeadas por decenas de personas, el candidato presidencial Jan Topic cerró este jueves su campaña electoral con un mitin en Guayaquil, su ciudad natal, desde donde pidió el voto para "recuperar el país" que, dice, está "enfrascado en la inseguridad y el desempleo".

"No depende de nadie más que de nosotros mismos. Hagamos conciencia de la gravedad en la que estamos metidos y que la única forma de salir de esto es con la valentía de salir a las urnas el domingo para vivir un Ecuador sin miedo", señaló Topic en un acto celebrado en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Acompañado de su esposa y sus hijos y de varios asambleístas de las tres organizaciones políticas que lo auspician, Topic empezó su corto mensaje hacia los simpatizantes que le esperaban con una comparación entre la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, y la situación a la que, dice, se enfrentan los ecuatorianos este 20 de agosto.

"Dios baja, habla con Caín y le dice: 'El pecado tocará tu puerta y tú podrás vencerlo'. Esto es muy importante porque no es un Dios que le dice qué tiene que hacer, sino que le dice que depende de él, depende de la humanidad, de nosotros mismos. En tres días tenemos que decidir qué vamos a hacer frente a la peor crisis de inseguridad de toda nuestra historia", afirmó.

El candidato, al que lo han apodado como el 'Bukele ecuatoriano' por su promesa de enfrentar con "mano dura" el crimen organizado, pidió al país que piensen "qué Ecuador le van a dejar sus hijos".

"No es justo, tenemos que cambiarlo, tenemos que vencer. Yo sí sueño con un Ecuador diferente. Ecuador sin miedo es mucho más que un eslogan de campaña", mencionó Topic, un empresario experto en seguridad y con formación militar, luego de haber pasado por la Legión Extranjera de Francia.

El país andino pasa por una crisis de violencia sin precedentes, que explotó tras la pandemia y que la Policía atribuye a una pelea por territorios entre bandas narcodelictivas.

En los últimos cinco años pasó de una tasa de 5,8 a 25,62 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

La campaña también ha estado marcada por esa violencia con ataques en contra de políticos y candidatos como al candidato Fernando Villavicencio, a quien presuntos sicarios colombianos asesinaron el pasado 9 de agosto cuando salía de un mitin en Quito.

Para combatir esa violencia, Topic promete equipar a la Policía con "tecnología de punta", "mano dura" contra la delincuencia y controlar de mejor manera las fronteras y los puertos, por donde salen toneladas de droga hacia el extranjero, principalmente a Norteamérica y Europa.

Asegura que todos los problemas de Ecuador están atravesados por la inseguridad, por lo que afirma que combatiendo la violencia se podrá avanzar en la erradicación de otros problemas, como la desnutrición crónica infantil.

"Yo sueño con un Ecuador donde los niños no tengan miedo de no tener qué comer, que no tengan miedo de poder ir a la escuela y que les vayan a vender drogas. Que los padres de familia no tengan miedo de que sus hijos sean reclutados por grupos delictivos", dijo Topic.

Tenemos que salir de este Ecuador enfrascado en la inseguridad y el desempleo. Y no depende de nadie más que de nosotros mismos", concluyó.

El candidato es uno de los ocho que optan a suceder al actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y completar el periodo 2021-2025, interrumpido en mayo, cuando el mandatario invocó el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada" para disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por la oposición, en el momento que se disponía a votar su destitución.

Por: EFE