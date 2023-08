Jamie Foxx afirma que «ha regresado y es él ..»

in

Tenemos Jamie Foxx para rato y eso es lo que al menos el actor de Hollywood ha querido expresarle a su fans al sentirse mejor y agradecerle a Dios.

Después que Jamie Foxx, apareciera en sitios públicos y que compartiera con fans además de recuperar bolso extraviado, el actor se tomó un tiempo con su familia este verano que le ha servido para sentirse bien. Y es que su estreno en Neflix «El Clon de Tyron» el pasado 21 de julio, hizo feliz a los fans al ver que los motivaba esperando nuevas noticias y que Foxx volviera a la acción. En instagram ha puesto un post con una fotografía de ese descanso con el mensaje que aplauden sus fans porque ha regresado: «Estás viendo a un hombre que está agradecido… Finalmente empiezo a sentirme yo mismo… Ha sido un viaje oscuro inesperado… pero puedo ver la luz… Estoy agradecido a todos los que se pusieron en contacto y enviaron buenos deseos y oraciones… Tengo un montón de gente a la que agradecer… Simplemente no sabes cuánto significaba… Les estaré agradeciendo a todos personalmente… y si no lo sabías… DIOS ES BUENO… todo el día, todos los días…». Ahora hay que esperar que Back in Action el proyecto que rodaba al lado de Cameron Díaz en el momento de su impase médico, salga a la luz y verlo feliz como lo vieron en Las Vegas cuando anuncio hace unas semanas, que fue contratado por una casa de apuestas. También ha compartido que se viene un proyecto y botella de whiskey con su sello en un nuevo proyecto.

JAMIE FOXX «LISTO PARA VOLVER» ES ÉL

BSB ES UN WHISKY CON EL SELLO JAMIE FOXX

JAMIE FOXX EN LAS VEGAS CON UNA GRAN PROPUESTA PUBLICITARIA

