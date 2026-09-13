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    «Jamesmanía» en la Tienda Verde: todos quieren «la 23»

    Se espera que el ‘Coloso de la 74’ luzca un lleno total y un ambiente de fiesta inmejorable para recibir al astro del fútbol con camisetas pintadas con el 23

    Publicado por: SoloDuque

    «Jamesmanía» en la Tienda Verde: todos quieren «la 23»

    Resumen: La fiebre por el regreso del volante cucuteño al fútbol colombiano no tiene precedentes. Mientras el equipo se prepara para saltar a la cancha, la comercialización de la nueva indumentaria promete romper todos los récords.

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    Minuto30.com .- La expectativa es total en la capital antioqueña. La denominada «Jamesmanía» se ha apoderado por completo de los seguidores de Atlético Nacional, quienes cuentan las horas para ver por fin a su nuevo gran ídolo pisando el gramado del estadio Atanasio Girardot durante la tarde de este domingo 13 de septiembre.

    El fervor por la llegada del capitán de la Selección Colombia ha trascendido el ámbito puramente deportivo para convertirse en un verdadero fenómeno comercial de magnitudes históricas para el club.

    jamesmania

    Locura en la Tienda Verde por el dorsal ’23’

    El anuncio del número que vestirá el mediocampista fue el detonante definitivo para la hinchada. Las diferentes sedes de la Tienda Verde ya reportan una multiplicación sin precedentes en las solicitudes y reservas de camisetas. Ante la inminente salida a la venta de la indumentaria oficial estampada con el inédito dorsal ’23’, el equipo logístico y comercial del cuadro antioqueño trabaja a toda marcha y se prepara para atender una demanda masiva.

    Se espera que el ‘Coloso de la 74’ luzca un lleno total y un ambiente de fiesta inmejorable para recibir al astro del fútbol. Esta jornada dominical marcará oficialmente el pitazo inicial del esperado capítulo de James Rodríguez con la camiseta del ‘Rey de Copas’ colombiano, un momento que la afición verdolaga promete acompañar tiñendo las tribunas de verde, blanco y el número 23.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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