[VIDEO] James Rodríguez ya tiene un nuevo amor: Está recién separada

in

James Rodríguez parece haber dejado en el pasado todas sus anteriores relaciones y ahora se dio a conocer el nuevo rumor que inició una nuevo amorío con una actriz recién separada.

La noticia fue dicha este sábado 4 de junio por ‘La Red Caracol’. La presentadora Mary Méndez fue la encargada de entregar detalles de la unión entre el futbolista y la actriz Kimberly Reyes, quien recientemente confirmó que se había separado.

También le puede interesar…

«Existe una relación en estos momentos entre Kimbely Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto», comentó la presentadora del programa de farándula.

James Rodríguez y Kimberly Reyes estarían de novios.

Como parte de su «investigación», los presentadores del programa pudieron evidenciar que Pilar Rubio, la madre del futbolista sigue en sus redes sociales a Kimberly Reyes, además, Carlos Vargas estuvo grabando un programa con la barranquillera y confirmó que la escuchó hablando en varias ocasiones con Rodríguez.

«Yo grabé un reality con ella y le pregunte si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘no te lo puedo decir'», aseguró Carlos Vargas.

Para leer más noticias, clic aquí.