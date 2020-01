James Rodríguez y sus 15 veces por fuera de las convocatorias de Zidane

Aunque ya se encuentra recuperado de la lesión de ligamento de la rodilla, sufrida en noviembre, James Rodríguez no está la convocatoria de Zidane para el partido de este sábado ante Getafe por LaLiga. El colombiano no estará en el primer encuentro del año y con este completa 13 ausencias de manera consecutiva.

En el inicio de la temporada estaba claro que el volante iba a tener que luchar de más para ganarse un puesto en Real Madrid, algo que efectivamente sucedió. Su arranque fue bueno en cuanto al nivel mostrado, hasta que llegó una molestia física en octubre y luego la lesión de rodilla en noviembre con la Selección. Esto que lo ha alejado de la plantilla y de los planes del entrenador francés.

James, 15 convocatorias por fuera

El problema en la rodilla que lo sacó de las canchas durante dos meses es la tercera lesión más larga que ha sufrido en el Madrid, luego de un desgarro (53 días) y una fractura en el quinto metatarsiano (56 días) en 2015. A esta larga molestia también se sumó una que no informó el club después de un partido ante Galatasaray en octubre y que lo alejó 10 días. De esta forma, James no juega un partido oficial desde el 22 de octubre de 2019, se ha perdido 13 encuentros seguidos, incluido el de Getafe de este fin de semana; ha estado ausente 73 días.

Antes de estas dos situaciones no fue convocado en otros dos partidos. Primero frente a Villarreal en la jornada 3 de LaLiga, no fue llamado por una molestia en la pantorrilla. El segundo fue ante Brujas por la Champions League, pero para ese encuentro no fue tenido en cuenta por decisión técnica y junto a Gareth Bale quedaron excluidos a pesar de estar al 100%.

La única que vez que fue convocado y que se quedó los 90 minutos en el banco fue en la primera fecha de LaLiga ante Celta de Vigo, ese día ingresaron Lucas Vásquez, Isco y Jovic.