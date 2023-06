in

James Rodríguez estuvo recientemente en Colombia disfrutando de sus vacaciones, tiempo que aprovechó para inaugurar su restaurante en Bogotá, entrenar en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y conceder algunas entrevistas.

Esta semana, el volante colombiano ha sido noticia, pues no paran de relacionarlo con varios equipos para la siguiente temporada, no obstante, todo se ha convertido en un mar de rumores y no hay nada confirmado.

En las últimas horas, el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet estuvo hablando del cucuteño en Blu Radio y reveló: «La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina».

«La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo. La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors», indicó el reconocido comunicador.

Y concluyó: «Sería un contrato a tres años, la operación está montada. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no».

Por ahora solo queda esperar en qué va a parar esta novela de James Rodríguez quien ha sido relacionado con el fútbol turco, brasileño y ahora el argentino pese a que el mismo futbolista recientemente dejó claro que su interés está en Europa.

