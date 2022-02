Debido a su enojo y el cruce con algunos hinchas de la Selección Colombia, James Rodríguez fue tema de conversación luego del partido que la ‘tricolor’ perdió 0-1 con Perú.

Este domingo, 20 de febrero, en medio de la transmisión de ‘Twitch’, el ‘10’ habló y explicó que fue lo que sucedió en aquel momento.

“Estaba yo caliente, en un momento que no pensábamos que íbamos a estar, con lo que se dio, quizás reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue, y lo que salió, son cosas que pasan dentro del campo de fútbol, no es solo a mí, pero a ver, si herí a alguien, si lastimé a alguien le pido disculpas, porque son cosas dentro del campo”, expresó el cucuteño.

Pese a sus disculpas, James recalcó que “también algunas personas se comportaron mal cuando se acabó el partido, así como nosotros tenemos rabia, ellos también, pero no es para que tiren cosas, Lo de los silbidos, hemos jugado un buen partido, dimos todo hasta donde se pudo, para mpi contra Perú creamos chances, jugando bien, que no se pudo concretar es otra cosa, pero la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos, luchamos hasta el final, corrimos”.

Así las cosas, el centrocampista dijo que “esos silbidos me lastimaron, si tenemos un partido malo, que me piten, me silben, todo lo que quieran, que me digan de todo, pero el partido fue bueno en lo personal y en equipo”.