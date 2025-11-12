Tras la no clasificación del Club León a las instancias finales de la Liga MX, se confirmó la salida del talentoso volante colombiano James Rodríguez del equipo mexicano.

La noticia ha encendido inmediatamente las alarmas y las expectativas entre los seguidores del ‘crack’ de la Selección Colombia, quienes se preguntan: ¿Cuál será su próximo destino?

La decisión de buscar un nuevo equipo es crucial para James, pues el jugador entiende que mantenerse en competencia es fundamental.

Al menos lo es, si desea ser tenido en cuenta para el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se ha establecido que es muy probable que James inicie el nuevo año en la MLS, el fútbol de Estados Unidos, una liga que le permitiría mantenerse en ritmo de cara a la cita orbital.

¡Chao León! James Rodríguez se va de la Liga MX ¿Jugará a la MLS?

Varios medios de comunicación tanto en México como en Estados Unidos han coincidido en señalar que el futuro inmediato de James Rodríguez podría estar en el Orlando City de la MLS, siendo el club que lleva la delantera en las negociaciones.

Aunque algunos se atrevieron a mencionar una pequeña posibilidad de su llegada al Inter Miami, donde milita Lionel Messi, fuentes cercanas al jugador indican que esta opción parece ser remota.

Por ahora, el enfoque principal del ’10’ colombiano es la Selección Colombia. El jugador se encuentra concentrado para afrontar los juegos amistosos que disputará el equipo nacional entre este fin de semana y la semana siguiente, aprovechando el parón de ligas.

Sin embargo, James es consciente de la necesidad de definir pronto su situación contractual, ya que no puede permitirse un periodo prolongado de inactividad si su objetivo es asegurar un puesto en la lista mundialista.

