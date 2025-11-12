¡Chao León! James Rodríguez se va de la Liga MX ¿Jugará a la MLS?

Minuto30
    Mientras se prepara con la Selección Colombia, James Rodríguez busca equipo para la temporada del 2026, previo al mundial. Foto: Tomada de redes sociales Club León / Créditos al autor
    Resumen: Tras la eliminación del Club León de la Liga MX, se confirmó la salida del volante colombiano James Rodríguez del equipo mexicano, generando gran expectativa sobre su próximo destino. La decisión es crucial para el jugador si quiere mantenerse en competencia y ser considerado para el Mundial de 2026. Se especula fuertemente que James podría continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos, siendo el Orlando City el club que, según varios reportes, lleva la delantera en las negociaciones, mientras que la opción del Inter Miami parece remota. A pesar de estar concentrado actualmente con la Selección Colombia para juegos amistosos, el "10" es consciente de que debe definir pronto su futuro contractual para evitar la inactividad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras la no clasificación del Club León a las instancias finales de la Liga MX, se confirmó la salida del talentoso volante colombiano James Rodríguez del equipo mexicano.

    La noticia ha encendido inmediatamente las alarmas y las expectativas entre los seguidores del ‘crack’ de la Selección Colombia, quienes se preguntan: ¿Cuál será su próximo destino?

    La decisión de buscar un nuevo equipo es crucial para James, pues el jugador entiende que mantenerse en competencia es fundamental.

    Al menos lo es, si desea ser tenido en cuenta para el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Se ha establecido que es muy probable que James inicie el nuevo año en la MLS, el fútbol de Estados Unidos, una liga que le permitiría mantenerse en ritmo de cara a la cita orbital.

    Varios medios de comunicación tanto en México como en Estados Unidos han coincidido en señalar que el futuro inmediato de James Rodríguez podría estar en el Orlando City de la MLS, siendo el club que lleva la delantera en las negociaciones.

    Aunque algunos se atrevieron a mencionar una pequeña posibilidad de su llegada al Inter Miami, donde milita Lionel Messi, fuentes cercanas al jugador indican que esta opción parece ser remota.

    Por ahora, el enfoque principal del ’10’ colombiano es la Selección Colombia. El jugador se encuentra concentrado para afrontar los juegos amistosos que disputará el equipo nacional entre este fin de semana y la semana siguiente, aprovechando el parón de ligas.

    Sin embargo, James es consciente de la necesidad de definir pronto su situación contractual, ya que no puede permitirse un periodo prolongado de inactividad si su objetivo es asegurar un puesto en la lista mundialista.

