James Rodríguez no midió sus palabras y ahora los hinchas del Al-Rayyan están ofendidos

James Rodríguez no midió las consecuencias de sus palabras en su última entrevista, tras hablar sobre su futuro y su posibilidad de llegar al fútbol español.

Rodríguez confesó en el programa El Chiringuito, su deseo de jugar en el Valencia de España; luego de que llegara la discución del uruguayo Cavani.

“Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo», declaró James Rodríguez.

Sus declaraciones hicieron un gran eco en Catar, y ahora los hinchas iniciaron una campaña en Twitter que hoy es tendencia “#Al-Rayyan es más grande que James”.

Los medios también se sumaron a la crítica, asegurando que James no está a la altura de un profesional, si no por lo contrario la actitud de todo un rebelde “Ahora todo el mundo está en su contra, sobre todo porque Al Rayyan es un equipo grande y hubo estrellas distinguidas que tuvieron actuaciones maravillosas y fueron profesionales en toda la extensión de la palabra, a diferencia de Rodríguez, que no está a la altura. No ha sido un profesional, sino un rebelde”, publicó un periódico Al Arab de Catar.

El futuro de James es incertidumbre hoy, pero lo que sí se sabe, es que el dinero para los equipos árabes no es un problema. ¿Le darán una lección y no permitirá su salida ni sumar minutos en competencia?.

