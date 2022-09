Esta semana, a James Rodríguez se le cumplió su deseo de regresar a Europa por lo que ya quiere empezar a sumar minutos en el Viejo Continente. Tan solo el jueves pasado fue presentado como fichaje estelar del Olympiacos, y mañana domingo podría tener su debut en la Superliga de Grecia.

Cabe mencionar que antes de retirarse de Al-Rayyan, el colombiano ya había tenido tiempo de competencia y una adecuada recuperación tras su lesión, motivo por el cual se encuentra disponible para su nuevo club.

De esta forma, el director técnico Carlos Corberán lo tuvo en cuenta en la lista de convocados para el compromiso contra Aris Salónica, por la fecha 5 del fútbol heleno.

El cuadro griego, llega a esta nueva jornada en la tercera casilla de la tabla de posiciones. En 4 partidos suma 8 unidades, gracias a 2 victorias y 2 empates, razón por la cual defiende su invicto en Tesalónica.

El duelo se jugará este domingo, 18 de septiembre, a las 12:00M. (hora de Colombia).

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/9ZcrNeKTUW

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 17, 2022