«No tengo síntomas de nada»: James Rodríguez dice no tener covid

El futbolista colombiano James Rodríguez dice no tener covid-19 aunque está en cuarentena debido que estuvo con una persona del club que dio positivo para covid.

«Voy a estar ocho días en casa porque estuve en contacto con un positivo de covid. Las normas acá dicen que debes estar en casa”, señaló durante su programa en twitch.

Antes de dejar el tema de su salud a un lado, James aseguró: “Estoy bien, no tengo síntomas de nada. Estoy perfecto».

En la mañana de este viernes se conoció que varios jugadores del cuadro inglés fueron aislados, entre ellos, el colombiano que no estará en el partido del sábado.

James Rodríguez on @Twitch:

"To be at home for 8 days because I was in contact with someone who had covid and the rules around here are to be at home. So I'm going to be home for 8 days or ten, but I'm fine. nothing serious I have no symptoms of anything I am perfect ". pic.twitter.com/8VBb6Ydd7Y

