El futbolista colombiano James Rodríguez está aislado por un posible positivo por covid-19, confirmó este viernes el técnico de Everton, Rafael Benítez.

“Tenemos algunos jugadores que están aislados ahora, con Covid cerca, tenemos que tener cuidado y algunos tienen que quedarse en casa. [James Rodríguez] es uno de ellos”, Detalló Benítez en rueda de prensa.

Además afirmó que estuvo hablando con el jugador, «He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. No está disponible para mañana, así que no es un problema» aseguró el DT.

Este fin de semana comienza la Premier League y uno de los colombianos que no estará en competencia es James Rodríguez con el Everton. Este sábado el equipo del colombiano jugará contra el Southampton, en la primera fecha de la Liga.

