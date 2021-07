James dio las razones por las que no apoyó a la Selección en redes sociales

Luego del partido que Colombia jugó ante Argentina, James Rodríguez volvió a hablar de la Selección.

El futbolista del Everton dio las razones por las que no apoyó a la Selección en redes sociales.

“La gente ve que no pongo fotos, no pongo cosas, pero de todo corazón quiero que todo salga bien. Yo soy alguien que no tiene por qué poner un tuit, o una historia, o un post para poderlos apoyar. De todo corazón, estoy con ellos para que todo salga bien hoy”, afirmó James durante una entrevista.

James a comparación de Falcao se mostró muy ‘frío’ en redes sociales, ante las derrotas y acierto del equipo.

Lea también: Critican a Papu Gómez por supuestamente burlarse de Yerry Mina

A través de una transmisión en redes sociales, el futbolista aseguró que desde “la distancia, apoyándolos siempre. Me tocó quedar afuera ahora, pero ojalá que hagan un buen partido. Están haciendo las cosas bien. Esperemos que puedan pasar. Yo sé que es duro, Argentina está pasando por un buen momento, Messi está haciendo las cosas bien, pero aquí dándoles fuerza para que todo salga bien”.

🎙 James Rodríguez en entrevista con Ibai cuando le preguntaron por la Selección Colombia: “Soy alguien que no tiene que poner un tweet, una historia o un post para poderlos apoyar. De todo corazón estoy con ellos” 👏🇨🇴🔟 pic.twitter.com/Xnqt6EJexN — David Santiago Vargas G. (@davidsvargas) July 7, 2021