James Earl Jones, estrella de «Star Wars» y «El Rey León», fallece en Nueva York

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento del legendario actor James Earl Jones, conocido por su inolvidable interpretación de la voz de Darth Vader en la saga “Star Wars”.

Jones, de 93 años, murió en su hogar en el condado de Dutchess, Nueva York, según confirmaron sus representantes este lunes.

James Earl Jones dejó una huella imborrable en la industria del cine con su poderosa voz y su actuación magistral en una carrera que abarcó más de seis décadas.

Nacido el 17 de enero de 1931 en Arkabutla, Mississippi, Jones se destacó en una variedad de papeles icónicos, desde su interpretación de Darth Vader hasta el Rey Mufasa en “El Rey León” de Disney.

El actor también tuvo una destacada presencia en otras películas como Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), Conan el Bárbaro (1982), Coming to America (1988), La caza del Octubre Rojo (1990), y Sneakers (1992). Además, hizo apariciones memorables en la serie animada Los Simpson.

Jones fue nominado al Óscar por su actuación en The Great White Hope (1971) y recibió un Óscar honorífico en 2012. Destacó también en la categoría EGOT al haber ganado los cuatro grandes premios de actuación: el Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony. Su contribución al cine y la televisión incluyó también su retorno como Darth Vader en Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith (2005), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), y Star Wars: Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019), entre otras producciones.

Las redes sociales se han llenado de tributos a la memoria de Jones. El actor Colman Domingo expresó, “Gracias querido James Earl Jones por todo. Un maestro en nuestro oficio. Nos apoyamos en tus hombros. Descansa ahora. Nos diste lo mejor”. La MLB también rindió homenaje a Jones, destacando su emotiva interpretación del Himno Nacional en el Juego de las Estrellas de 1993. LeVar Burton, actor de Star Trek, comentó: “James Earl Jones… nunca habrá otra combinación particular de sus gracias”.

James Earl Jones será recordado no solo por su inconfundible voz, sino también por su impacto duradero en la cultura popular y su contribución a la historia del cine. Su legado sigue vivo en cada línea que pronunció y en cada personaje que interpretó.

