Tras 8 largos años de estar llevando los mejores momentos con los artistas en el Carpool Karaoke, James Corden se despidió de su programa junto con Adele en uno de los episodios más emotivos.

La cantante de ‘Rolling in the Deep’ recogió al presentador estadounidense para llevarlo al trabajo, mientras cantaban y recordaban varias anécdotas juntos.

El video de este último episodio subió rápidamente al top 10 de los videos más vistos en YouTube y tuvo momentos llenos de lágrimas y muchas risas.

Y es que este segmento del The Late Late Show había sido conducido por el presentador, pero en esta ocasión Adela fue la encargada de tomar el volante.

Entre las canciones que cantaron estuvieron Rolling in the Deep, Love is a Game, I Drink Wine, Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand y Hometown Glory.

No hay que olvidar que la cantante británica y James son grandes amigos, por lo que decidieron recordar momentos e historias de esa relación que llevan por más de 10 años.

Cabe destacar que la primera invitada al Carpool Karaoke fue Mariah Carey. También recordaron la primera aparición de Adele en la sección en 2015 en la que le hizo una broma que estuvo bien formada.

En el video quedaron también las lágrimas de la pareja, pues la cantante recordó su divorcio con Simon Konecki y el presentador recordó que estaba pasando por un escándalo mediático.

Por lo que Adele tuvo que agradecer a Corden su apoyo y el de su esposa cuando más lo necesitaban.

Dejar ir este segmento tan popular fue una decisión difícil para el presentador, pero mencionó que lo hace para tener más tiempo con su familia.

