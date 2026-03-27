Resumen: El equipo de Néstor Lorenzo deberá estar muy atento a lo que suceda el próximo martes, entre Jamaica y Congo, de donde saldrá el cuarto del grupo K

¡Jamaica será el rival del Congo! Se definió el último duelo por el cupo al grupo de Colombia

Minuto30.com .- La Selección de Jamaica dio un paso gigante hacia la Copa del Mundo tras vencer por la mínima diferencia a Nueva Caledonia, en un duelo que reflejó la superioridad física y técnica de los caribeños.

Con este resultado, el equipo número 70 del ránking FIFA se instaló en la final definitiva del repechaje, donde enfrentará a la República Democrática del Congo.

El camino al gol: Un error aprovechado

El único tanto del encuentro llegó temprano, al minuto 18. Tras una falta fuera del área, Ronaldo Webster ejecutó un disparo raso que logró filtrarse por debajo de la barrera. El guardameta de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, tuvo una respuesta deficiente dejando un rebote servido para que Bailey Cadamarteri enviara el balón al fondo de la red para el 0-1 definitivo.

Aunque Nueva Caledonia intentó reaccionar, especialmente al minuto 42 con un remate de Jean-Jacques Katrawa que fue magistralmente atajado por Andre Blake, la falta de técnica de los oceánicos les impidió concretar el empate en los minutos finales del compromiso.

Repechaje Final: Jamaica vs. Congo

Este será el último tiquete disponible para el Mundial y se definirá en un partido único que paralizará a dos continentes. El ganador se unirá directamente al Grupo K, donde ya esperan tres selecciones clasificadas.

Fecha: Martes, 31 de marzo de 2026.

Hora: 4:00 p. m. (Hora colombiana).

Premio: El último cupo al Grupo K del Mundial.

Así está el Grupo K de Colombia

Con la clasificación de Portugal y Uzbekistán confirmada, el grupo de la “Tricolor” espera por su cuarto integrante:

Portugal (Cabeza de serie – UEFA)

Colombia (CONMEBOL)

Uzbekistán (AFC)

Jamaica o Congo (Ganador del Repechaje)

El equipo de Néstor Lorenzo deberá estar muy atento a lo que suceda el próximo martes, pues tanto la velocidad de Jamaica como el despliegue físico del Congo representan retos distintos para el debut mundialista.