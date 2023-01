[VIDEO] Duro jalón de orejas de los Verdes al Comisionado de Paz

in

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, debe definirse si es negociador o coordinador de las mesas técnicas para alcanzar la paz total, así lo solicitó el senador Ariel Ávila, durante la reunión de las bancadas del Partido Verde con el Presidente Petro.

Ávila, que es uno de los congresistas que trabaja en la elaboración del proyecto de sometimiento a la justicia, considera que el Comisionado no puede estar repicando y andando en la procesión, pues la una no le deja tiempo para la otra y los resultados no se obtienen de la mejor manera y en el tiempo indicado.

Al señalar que en tres semanas será presentada la Ley de Sometimiento, que se llamará «Ley de responsabilidad y aceptabilidad penal», el senador de la Alianza Verde le pidió al Fiscal indagar y esclarecer la información sobre la existencia de un cartel de abogados que está pidiendo plata en diferentes cárceles del país para, supuestamente, hacer que todó tipo de delincuentes sean nombrados gestores de paz.

Ávila insto al Presidente a qué designe cuanto antes a los equipos negociadores, tanto para el sometimiento de las organizaciones criminales de alto impacto, así como con las disidencias de las Far, para empezar a allanar el camino hacia la paz total.

