Resumen: La ayuda ciudadana puede ser el puente para que don Jairo regrese sano y salvo con su familia. Si usted lo ha visto, sabe de su paradero actual o tiene información que pueda dar pistas sobre su ruta

¡Cada minuto cuenta! Angustiosa búsqueda de Jairo de Jesús Espinoza de 74 años, desaparecido en el corregimiento de San Cristóbal

Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana es fundamental en estos momentos para una familia antioqueña que vive horas de profunda zozobra. Las autoridades han emitido una alerta urgente para localizar a Jairo de Jesús Espinoza Castaño, un adulto mayor de 74 años de edad, de quien no se tiene ninguna noticia desde la semana pasada.

El reporte oficial indica que el rastro de don Jairo se perdió el pasado sábado 4 de julio en el corregimiento de San Cristóbal, jurisdicción de Medellín. Desde entonces, no ha regresado a su hogar, lo que ha detonado un intenso operativo de búsqueda en toda el área metropolitana.

¿Cómo estaba vestido el día que desapareció?

Para la comunidad y las personas que transitan por calles, parques o terminales, es vital prestar atención a las prendas de vestir y los objetos que el adulto mayor portaba al momento de su desaparición:

Don Jairo vestía una camisa de manga corta color crema, un pantalón de lino color café y calzaba botas negras. Además, llevaba colgado un morral de color negro y sostenía una bolsa plástica de color blanco.

Claves para identificarlo rápidamente

Si usted observa a una persona mayor desorientada en la vía pública, las autoridades piden verificar las siguientes señales físicas particulares que permiten una identificación inequívoca:

Tiene una cicatriz visible de apendicitis, además le falta la primera falange del dedo índice de su mano izquierda.

¿Dónde comunicarse si tiene información?

La ayuda ciudadana puede ser el puente para que don Jairo regrese sano y salvo con su familia. Si usted lo ha visto, sabe de su paradero actual o tiene información que pueda dar pistas sobre su ruta, comuníquese con carácter urgente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación.

Línea de contacto directo (WhatsApp): 318 532 2852

¡Un simple mensaje o llamada puede hacer la gran diferencia!