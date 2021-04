El actor Jairo Camargo superó el coronavirus tras complicaciones a causa del covid, el actor colombiano estuvo hospitalizado en una clínica de Bogotá luego de que presentara una «neumonía moderada», reveló su esposa, Patricia Tamayo, a través de redes sociales.

Con tres fotografías en las que salé junto a su esposo y su mascota, Tamayo aseguró: «hoy tenemos más conciencia de nuestra fragilidad y estamos más agarrados de nuestro amor que nunca, que siempre. Hoy saboreo los besos de mi esposo y la felicidad me rebasa. Y adivinen que: hoy duermo en mi cama con el señor que me roba el aliento y mañana cuando nos despertemos me va a dar besitos en la espalda».

La también actriz le dejó un mensaje a sus seguidores tras tener que vivir la pesadilla del virus, “hoy tenemos más conciencia de nuestra fragilidad y estamos más agarrados de nuestro amor que nunca, que siempre. Hoy saboreo los besos de mi esposo y la felicidad me rebasa”, expresó Patricia Tamayo en su último post.

Con besos y abrazos a su esposa, Jairo Camargo celebró el superar el virus: