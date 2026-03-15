Jair Bolsonaro en cuidados intensivos: Reportan mejoría renal, pero la neumonía bilateral es crítica

Minuto30.com .- El expresidente brasileño, quien cumple una condena de 27 años, completa tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Aunque sus riñones responden, los médicos han reforzado los antibióticos para frenar una infección pulmonar que amenaza su vida.

La salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa siendo motivo de alerta internacional. Este domingo 15 de marzo, el centro hospitalario donde se encuentra recluido emitió un nuevo boletín médico indicando que, si bien hay una leve mejoría en sus funciones renales, el cuadro clínico general sigue siendo delicado y no existe una fecha probable de alta.

Bolsonaro fue ingresado de urgencia el pasado 13 de marzo tras presentar picos febriles, sudoración excesiva y escalofríos. Tras los exámenes de rigor, fue diagnosticado con una neumonía bacteriana bilateral, una afección que compromete ambos pulmones y que obligó a su traslado inmediato a terapia intensiva.

Las secuelas del atentado de 2018: El origen de su fragilidad

El equipo médico que atiende al exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, explicó que este cuadro respiratorio no es aislado. La salud de Bolsonaro ha estado marcada por las secuelas del atentado con arma blanca que sufrió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018.

Aquella herida lo ha llevado al quirófano en múltiples ocasiones y le ha dejado secuelas crónicas, como episodios recurrentes de hipo intratable y vómitos, que complican cualquier proceso infeccioso actual. En esta ocasión, la neumonía está siendo combatida con un agresivo tratamiento de antibióticos intravenosos.

Contexto político: Entre la prisión y las elecciones

La situación de Bolsonaro ocurre en un momento de alta tensión política en el gigante suramericano:

Su situación judicial: El expresidente se encuentra cumpliendo desde septiembre una condena de 27 años de prisión por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El ascenso de los Bolsonaro: Mientras el padre lucha por su salud en un hospital bajo custodia, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se ha consolidado como la ficha fuerte de la derecha brasileña. Flávio aparece con grandes opciones en las encuestas para enfrentar al actual presidente Lula da Silva, quien ya proyecta su aspiración a un cuarto mandato.

¿Qué sigue para el exmandatario?

Por ahora, el tratamiento se centra en estabilizar la infección pulmonar. Los médicos vigilan de cerca la respuesta a los nuevos antibióticos, ya que la neumonía bacteriana bilateral en pacientes con antecedentes quirúrgicos complejos como el suyo puede derivar en fallas multiorgánicas.

Desde el entorno de la familia Bolsonaro han pedido cadenas de oración, mientras que el gobierno de Lula mantiene un silencio institucional respetando el reporte oficial del hospital.