Caso Jaime Moreno: Defensa del implicado en el homicidio apela medida de aseguramiento

Resumen: La defensa de Ricardo González, implicado en la muerte del estudiante Jaime Moreno (Uniandes), apeló la medida de aseguramiento en cárcel, alegando homicidio preterintencional. La Fiscalía pide mantenerlo detenido por peligro social.

La defensa de Ricardo, uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno, presentó en audiencia un recurso de apelación para revocar la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta por un juez de control de garantías de Bogotá.

Ricardo, de 23 años, es señalado de participar en la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Moreno, de 20 años, durante la madrugada del pasado 31 de octubre.

En la sustentación ante el juez de segunda instancia, la abogada Marcela López insistió en la tesis de un homicidio preterintencional, argumentando que la intención de su defendido era solo lesionar a la víctima, no causarle la muerte.

Además, la defensa atacó la decisión de primera instancia por no haber especificado el hecho positivo que demostrara la existencia de un acuerdo previo o coautoría con Juan Carlos, el otro implicado que ya fue enviado a prisión por el caso.

La abogada de Ricardo también cuestionó que el historial de problemas laborales por consumo de alcohol se utilizara como justificación para catalogar a su defendido como un peligro futuro para la sociedad.

Por su parte, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron al juez de segunda instancia que mantenga la medida de aseguramiento, al considerarlo un peligro para la sociedad y justificándolo con el amplio material probatorio que demuestra la participación de este sujeto en la agresión letal.

La juez sexta de control de garantías que impuso inicialmente la cárcel a Ricardo argumentó que «Quien patea la cabeza de un ser humano no puede alegar que no previó el resultado mortal» y que el caso no fue una riña menor, sino una «agresión letal desde el primer momento».

Ahora, queda pendiente el reparto y la asignación para que un juez de segunda instancia tome la decisión final sobre si Ricardo continuará en la cárcel mientras avanza el proceso judicial por el caso de Jaime Moreno.

