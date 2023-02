[VIDEO] Jaime Córdoba se defiende: ¿su ex le fue infiel?

in

En las últimas horas, Jaime Córdoba volvió a ser noticia en el mundo del fútbol, pero no precisamente por lo deportivo. Su pareja lo denunció por presunto abuso y dio su versión de los hechos.

El exfutbolista es recordado por ser protagonista en equipos como América de Cali, además, de otros clubes como Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, Cúcuta, Once Caldas, entre otros. Desafortunadamente, los excesos en su vida, no dejaron que el talentoso volante brillara.

Ante las declaraciones de su expareja, Viviana García, el hombre habló por medio de su cuenta de Instagram “Es difícil esta situación, le dije a Viviana que hiciera algo público si creía que yo le iba a hacer algo. La verdad es que a ella ni a su familia soy capaz de hacerle daño”.

También tocó el tema de sus hijos y la complicación con su familia “Los actos de ella y su familia no son fáciles de sobrellevar, es cierto que me separé de Viviana hace cuatro años, pero su familia le tapa y de eso se han dado cuenta mis hijos que son grandes”.

“La gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada. Económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo”, agregó.

Finalmente, mencionó el proceso que lleva para superar las adicciones en su vida, principalmente con el alcohol “No lo he podido dejar como quisiera, pero la verdad es que ella quiere estar con otro y hay que dejarla”.

